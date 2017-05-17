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17 мая 2017
19:29  17 мая 2017 2

СМИ: Алисе Вокс заплатили 2 млн за клип про школоту на митингах. ВИДЕО

Клип негативно восприняли в ИнтернетеФото: скрин с видео

За запись нового клипа бывшей солистки группировки «Ленинград» Алисы Вокс, исполнившей в позапрошлом году знаменитый хит «Экспонат», музыканты получили от госструктур порядка двух миллионов рублей, пишет ряд СМИ. Журналисты считают, что клип «Малыш», посвященный школьникам, которых призывают заняться учебой, а не ходить на митинги, был госзаказом.

Деньги Алисе Вокс предложили за то, чтобы она «обложила оппозицию», после чего она согласилась на это, рассчитывая в будущем на корпоративные заказы, передает «Эхо Москвы». Сама певица заявила, что не понимает, почему ее новый клип связали с политикой. Источники «Медузы» в Кремле также опровергли подозрения в причастности к появлению клипа.

Ранее «URA.RU» писало, что новый клип посвящен безграмотному школьнику, который ходит на митинги вместо того, чтобы нормально учиться. На данный момент видео, набравшее 1,2 млн просмотров, имеет 11 тысяч «лайков» против 150 тысяч «дизлайков». Высказался по поводу клипа и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров: как передавала «Национальная служба новостей», он опубликовал в «Инстаграме» матерное стихотворение в ответ на видео бывшей солистки коллектива.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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