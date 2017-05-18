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18 мая 2017
09:53  18 мая 2017 4

Банки обяжут сократить штрафы за «просрочку» оплаты кредитов

Банки Екатеринбурга. Обмен валют, банк, обслуживание физлиц
Заемщики получат больше правФото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдума предлагает существенно снизить размер штрафов за «просрочку» по ежемесячному платежу за кредит. Кроме того, заемщики могут получить право переносить дату погашения ежемесячной задолженности.

Соответствующие поправки в закон «О федеральном займе» разработал депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT. Готовя законопроект, он исходил из того, что в стране из-за падения покупательской способности и доходов населения растет и уровень задолженности по кредитам. «Остро необходимы меры, направленные на минимизацию финансовых потерь населения», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению депутата, россияне, имеющие непогашенный кредит, должны получить возможность раз в месяц переносить дату платежа на срок до 14 дней. Для этого потребуется предупредить банк за 10 дней до очередной отчетной даты. При этом, кредитная организация будет не вправе отказать клиенту.

Кроме того, банк уже не сможет начислять большие штрафы. На данный момент кредитные организации по своему усмотрению применяют два вида штрафов: первый вид неустойки — растущий — 20% годовых, которые начисляются на сумму просроченной задолженности. Второй — фиксированный — 0,1% от размера пропущенного платежа в день. Автор законопроекта предлагает уменьшить эти цифры до 10% и 0,05% соответственно.

Милонов пояснил, что заемщики слабо защищены перед кредитными организациями и нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства.

Нина Калинина
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