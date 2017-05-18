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18 мая 2017
10:06  18 мая 2017 0

Воспитательница детсада заклеила ребенку рот скотчем и выложила фото в Instagram

Клипарт, детское насилие
Полиция Ангарска устанавливает детали произошедшегоФото: depositphotos.com © URA.RU

В Иркутской области воспитательница заклеила скотчем ребенку рот и выложила результаты «работы» на своей странице в Instagram. После комментариев возмущенных пользователей девушка удалила аккаунт.

Фотографию девушка сопроводила подписью «Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя».

ФОТО: Instagram

«Сотрудники полиции незамедлительно установили автора снимка. В ходе проводимой проверки выяснилось, что фото сделала воспитатель детского сада № 71 г. Ангарска 16 мая», — цитирует пресс-службу местной полиции Life.ru.

Известно, что воспитательница устроилась в детский сад в марте текущего года.

Полиция планирует изучить трудовую биографию любительницы нетрадиционных методов воспитания, чтобы выяснить, не было ли подобных инцидентов в ее работе ранее.

Сергей Макеев
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