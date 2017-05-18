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18 мая 2017
12:33  18 мая 2017 0

В редакции «URA.RU» ОБЭП проводит обыск

Лого URA.ru, пресса, ura.ru, ура ру
Обыск в редакции продолжается более часаФото: Анна Майорова © URA.RU

В редакцию «URA.RU» нагрянули сотрудники ОБЭП с обыском в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении корреспондента издания Юлии Литвиненко.

Дело было инициировано бывшим генпрокурором РФ Юрием Скуратовым по материалам статьи, в которой экс-чиновник обвинялся в злоупотреблениях. Юлия Литвиненко писала, что за скандальной ситуацией, возникшей на заводе «Вентпром» в городе Артемовском, стоит Скуратов, якобы он связан с рейдерами. Чиновник подал в суд.

В настоящее время в редакции работают силовики, они уже изучили записи Юлии Литвиненко, изъяли жесткий диск из ее компьютера. Сейчас они намерены изъять и компьютер главного редактора издания Ивана Некрасова.

Новость о том, что в редакции проходит обыск, быстро разлетелась по изданиям Екатеринбурга. В редакцию «URA.RU» приехали коллеги из агентства «Новый день» Максим Бородин и Александр Саливанчук, журналисты ВГТРК. Они начали съемку, но полицейские запретили им выполнять профессиональные обязанности. Запись из видеокамеры агентства «Новый день» была изъята.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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