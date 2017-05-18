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18 мая 2017
12:41  18 мая 2017 0

Адвокат заявил о «травле» Усманова со стороны Навального. Суд назначил дату рассмотрения дела

Усманов Алишер , усманов алишер
Появится ли в суде сам Алишер Усмнов, неизвестноФото: официальное интернет-представительство президента России

Заседание суда по иску бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией назначено на 30 мая. Постановление о дате слушаний вынес судья Люблинского районного суда Марина Васина.

В ходе слушаний адвокат бизнесмена Генрих Падва заявил, что его подзащитный подвергся необоснованной травле со стороны основателя ФБК Алексея Навального, пишет RNS.

«Усманов подвергается необоснованной, бездоказательной травле на протяжении нескольких лет со стороны господина Навального», — рассказал Генрих Падва.

Второй защитник бизнесмена, юрист Элеонора Сергеева, заявила, что Алишер Усманов не намерен требовать финансовых компенсаций с Алексея Навального и его фонда.

12 апреля Усманов подал в суд иск о защите чести и достоинства. Как напоминает издание, претензии бизнесмена вызвало опубликованное расследование ФБК, в котором утверждалось, что Усманов подарил фонду поддержки социально значимый государственный проект, который авторы расследования связывают с премьер-министром Дмитрием Медведевым, дом и свыше 4 га земли в Подмосковье. Навальный назвал эти действия «взяткой».

Усманов заявил, что информация в фильме является клеветой. Он отметил, что передачи участка не было, а состоялся обмен между фондом и бизнесменом, который взамен отданного участка получил землю, которая прилегает к его собственному участку.

Нина Калинина
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