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18 мая 2017
12:56  18 мая 2017 0

В Екатеринбурге началась закрытое заседание по делу генерала Тимониченко

Тимониченко Борис Курган, тимониченко борис
Процесс по делу Тимониченко может быть перенесен в областной судФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Чкаловском суде Екатеринбурга в закрытом режиме в четверг, 18 мая, началось предварительное заседание по делу о покушении на бывшего начальника УМВД по Курганской области, генерал-майора Бориса Тимониченко.

Перед началом заседания защитник обвиняемого Олега Дудко рассказал «URA.RU», что его подзащитный не признает себя виновным.

«У нас есть алиби. Дудко находился дома. 10 мая мы подали ходатайство о переносе рассмотрения дела в областной суд» — заявил Александр Белобородов, отказавшись пояснить, чем вызвано желание переноса дела. Решение об этом будет принято сегодня в ходе заседания.

Покушение на генерала Бориса Тимониченко произошло 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой, где он проживает. По данным следствия, нападавшим является бывший подчиненный генерала — экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга подполковник Олег Дудко.

Дмитрий Антоненков
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