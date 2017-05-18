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18 мая 2017
13:08  18 мая 2017 0

Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его «негодяем». Бизнесмен записал «послание» оппозиционеру. ВИДЕО

Усманов Алишер , усманов алишер
Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею НавальномуФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Российский бизнесмен Алишер Усманов впервые выступил в статусе видеоблогера. В сети «ВКонтакте», а также на канале YouTube появилась запись его личного обращения к интернет-аудитории и оппозиционеру Алексею Навальному, который обвинил бизнесмена в передаче земель фонду, связанному с премьером Дмитрием Медведевым. Навальный, напомним, выступает ответчиком по иску о клевете на господина Усманова.

«Имей в виду, что наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты как всегда будешь делать из этого лживый пиар, — предположил бизнесмен. — Я решил сделать это видеообращение к людям, которые еще думают, что ты говоришь правду».

Усманов потратил более 12 минут на то, чтобы подробно ответить на голословные обвинения Навального и объяснил, почему оппозиционер является «негодяем».

Усманов заявил, что мнение людей для него важно, поскольку он, в отличии от Навального, развивает Интернет. В конце записи он призвал оппозиционера извиниться.

Судя по записи, видео сделано на камеру смартфона.

Ранее стало известно, что суд назначил дату слушаний на 30 мая. Адвокаты Усманова заявили, что их подзащитный не будет выдвигать финансовых претензий к Алексею Навальному.

Нина Калинина
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