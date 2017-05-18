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18 мая 2017
15:10  18 мая 2017 0

Навальный решил ответить Усманову. ВИДЕО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Оппозиционер взял время на подготовку ответаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный принял решение ответить по пунктам на громкое заявление олигарха Алишера Усманова, которое тот озвучил в видеообращении к руководителю Фонда борьбы с коррупцией и его сторонникам.

На своем канале в YouTube Навальный разместил полностью обращение Усманова, добавив к нему минутную аннотацию, где подтвердил обвинения в адрес миллиардера, призвав ждать ответа, пишет РИА «Новости».

Обращение Алишер Усманов опубликовал в четверг, 18 мая, когда стартовал суд с Навальным о защите чести и достоинства. Бизнесмен назвал ложью обвинения в свой адрес о подкупе российского премьера Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном в советский период тюремном сроке за изнасилование.

При этом Усманов заявил, что действительно отбыл срок в шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности, после чего был реабилитирован.

В своем иске Усманов не стал предъявлять Навальному материальных претензий, потребовав опровергнуть порочащую его честь информацию.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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