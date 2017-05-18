Югорская оппозиция сдает без боя важные выборы

17:38 18 мая 2017 0

Оппозиция в ХМАО не хочет вести борьбу за мандаты в окружной Думе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Югорская оппозиция не вступила в борьбу за мандаты в Думе ХМАО. На дворе середина мая, а региональные отделения партий до сих пор не начали период активной агитации.

В Югре проходит рекордно пассивный избирательный цикл, несмотря на важность предстоящих выборов для оппозиционных партий. Осенью в ХМАО состоятся довыборы в окружную Думу, победители которых получат мандаты Юрия Важенина (ушел в Совет Федерации) и Сергея Дегтярева (стал мэром Нефтеюганска). Для оппозиции это шанс усилить свое влияние в региональном парламенте, поскольку «Единая Россия» была вынуждена выдвинуть не самых известных в округе кандидатов. При этом конкуренты «партии власти» не используют даже наружную рекламу, не говоря уже о работе со СМИ.

По данным инсайдеров «URA.RU», руководство регионального отделения ЛДПР и лидер югорских либерал-демократов, госдумовец Владимир Сысоев сконцентрировали свои усилия на внутрипатийной борьбе за мандат погибшего в Израиле Василия Тарасюка, место которого в федеральном парламенте может занять окружной депутат Евгений Марков. По сведениям источников, кто займет место Тарасюка, будет известно в июне, только после этого партийцы смогут выделить ресурсы на довыборы в Думу ХМАО.

В самой ЛДПР заявляют, что уже начали активную агитацию. «Я бы поспорил, что ЛДПР не принимает участие в подготовке к выборам. Как парламентская партия, мы 100% будем выдвигать кандидатов, и рассчитывать только на победу. Административный ресурс не позволяет нам на равных вести агитационную кампанию. Но мы едва ли не единственная политическая сила в Тюменской области, кто выпускает и федеральную газету, и региональную газету. У нас в каждом муниципалитете есть общественная приемная. Также работаем в трудовых коллективах», — прокомментировал лидер югорских либерал-демократов Владимир Сысоев.

Позиции «Справедливой России» пока что выглядят самыми слабыми. Региональное отделение, у которого есть лишь один мандат в окружной Думе, погрязло в партийных конфликтах. По данным инсайдеров, у эсеров есть и проблемы с финансированием. Как ранее сообщало агентство, ряд сотрудников аппарата окружного бюро «СР» были уволены после выборов. Пока что наиболее реальным является участие Анатолия Ваца в довыборах по сургутскому округу. Будет ли выставлен сильный кандидат по нефтеюганскому — остается вопросом. Лидер югорских справороссов Михаил Сердюк уверяет, что все дело в законе.

«Агитационный период еще не начался, и его нарушают те, кто не уважают закон. Им плевать на законодательсвто, у них все карты крапленые. Мы проведем конференцию в установленные законом сроки, выберем кандидатов и будем вести свою кампанию. Все пройдет на высоком уровне», — заверил Михаил Сердюк.

Главной силой югорского отделения КПРФ сейчас являются представители скандально известной организации «Совесть», которая считается основной радикальной молодежной группировкой региона. Активисты «Совести» провели ряд масштабных акций протеста и используют любой скандал для организации новых мероприятий. Что же касается других муниципальных образований, то особой активности партийцы там не проявляют. Получить комментарий у партийного руководства на момент публикации не удалось — главный идеолог югорских коммунистов Иван Левченко не ответил на звонки корреспондента «URA.RU».

На фоне пассивности системной оппозиции активизировались непарламентские партии, например, «Коммунисты России», открывшие отделение в Нижневартовске. В него вошел, в числе прочих, Петр Любецкий, бывший помощник скандально известного депутата гордумы от ЛДПР Вадима Никандрова, более известного как «человек-записка». Никандров, напомним, инициировал подброс себе записки с угрозами. В этой истории был замешан и Любецкий. «КР» сейчас планируют ряд протестных акций в Нижневартовске и Сургуте. Известно, что непарламентские коммунисты планируют пропиарить своих кандидатов на скандале с установкой бюста Сталина в Сургуте. Памятник «вождю народов», напомним, был демонтирован, и его пока не вернули на место.

Что же касается «Единой России», то, благодаря пассивности конкурентов, «партия власти» может провести предстоящие довыборы с минимумом затрат. Пока участники праймериз по довыборам в Думу ХМАО провели одни дебаты, а агитационных материалов от кандидатов практически нет. Не исключено, что и перед выборами в августе—сентябре 2017-го года особой активности от претендентов на мандаты в региональном парламенте югорчане не увидят.