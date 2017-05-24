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24 мая 2017
Главные новости Москвы
08:39  24 мая 2017 1

Исполнителя теракта в Манчестере могли подготовить в Ливии

Момент взрыва попал на видеоФото: скрин с видео
новость из сюжета:
В Британии произошел теракт на "Манчестер-Арене"
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Подозреваемый в совершении теракта в британском Манчестере Салман Абеди перед совершением преступления пару недель жил в Ливии, откуда вернулся всего несколько дней назад. Об этом сообщил его школьный друг.

В Ливии террорист мог пройти обучение в тренировочном лагере боевиков, после чего вернулся, чтобы совершить теракт. Сейчас полиция и спецслужбы проводят проверку по факту посещения смертником Ливии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Взрыв на «Манчестер Арене» произошел вечером 22 мая. Жертвами теракта стали 22 человека, еще 120 получили ранения. Силовики подозревают в совершении преступления 22-летнего Салмана Абеди, который мог действовать не один.

Лев Истомин
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