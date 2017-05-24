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24 мая 2017
Главные новости Москвы
09:11  24 мая 2017 6

Кремль отказывается от формулы «70 на 70» в пользу прозрачности на выборах

Клипарт, часы на башне, москва, кремль
Кремлю нужны прозрачные выборыФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Кремль не намерен на предстоящих выборах президента России в 2018 году использовать формулу «70 на 70», когда целью ставится 70% явки на избирательных участках при 70% голосов за основного кандидата.

Основной акцент будет сделан на прозрачности голосования. Об этом заявил начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин на конференции Фонда развития гражданского общества. К такой позиции в Кремле пришли из-за того, что рейтинги первого лица и так находятся на уровне «70 на 70», поэтому основным является вопрос легитимности процедуры, пишет газета «Ведомости».

Также Ярин в своем выступлении затронул вопрос об упрощении процедуры проверки подписей, отмене открепительных удостоверений с помощью внесения изменений в избирательное законодательство. Обсуждалась и возможность использования новых технологий при голосовании.

Лев Истомин
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