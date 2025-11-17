В США призвали Трампа срочно согласиться на предложение Путина по ДСНВ
Отказ от предложения Москвы может стать низкой точкой в отношениях между государствами
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп должен согласиться на предложение Президента России Владимира Путина относительно Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). С таким призывом выступает издание The American Conservative.
«Одним из способов начать диалог с Россией является контроль над ядерными вооружениями», — пишет The American Conservative. В публикации отмечается, что отказ от предложения Москвы может стать низкой точкой в отношениях между двумя государствами. Обозреватель издания предупреждает о возможных негативных последствиях: пустая трата сотен миллиардов долларов на увеличение арсеналов ядерного оружия, которое в итоге может не быть использовано; риск применения ядерного оружия и, как следствие, взаимное уничтожение. По мнению автора материала, Трампу следует прекратить идти на поводу у неоконсерваторов в Вашингтоне и принять предложение российского лидера.
В сентябре Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года в течение года продолжать придерживаться ограничений, предусмотренных ДСНВ. Президент России подчеркнул, что эффективность таких шагов будет зависеть от готовности США ответить взаимностью. Ряд СМИ сообщал, что Трамп назвал предложение российского коллеги по ДСНВ хорошей идеей. Однако пока конкретных шагов со стороны американского руководства не последовало.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.