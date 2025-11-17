Отказ от предложения Москвы может стать низкой точкой в отношениях между государствами Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп должен согласиться на предложение Президента России Владимира Путина относительно Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). С таким призывом выступает издание The American Conservative.

«Одним из способов начать диалог с Россией является контроль над ядерными вооружениями», — пишет The American Conservative. В публикации отмечается, что отказ от предложения Москвы может стать низкой точкой в отношениях между двумя государствами. Обозреватель издания предупреждает о возможных негативных последствиях: пустая трата сотен миллиардов долларов на увеличение арсеналов ядерного оружия, которое в итоге может не быть использовано; риск применения ядерного оружия и, как следствие, взаимное уничтожение. По мнению автора материала, Трампу следует прекратить идти на поводу у неоконсерваторов в Вашингтоне и принять предложение российского лидера.