Тому Крузу 62: три развода, роман с россиянкой и обвинения в «рабовладении» — как живет актер

Том Круз отмечает 62-летие

03 июля 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Том Круз неоднократно входил в рейтинги самых красивых, сексуальных и влиятельных мужчин планеты Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Американский актер и продюсер Том Круз, ставший популярным благодаря ролям в многочисленных блокбастерах и драмах, 3 июля отмечает 62-летие. Круз известен преданностью своему делу и выполняет сложные трюки без дублеров. За свою долгую карьеру он получил немало наград, являясь номинантом на премию «Оскар» и обладателем «Золотого глобуса». О самых ярких деталях биографии голливудской знаменитости URA.RU рассказало в сводном материале. Детство, юность, главные роли У Томаса Круза Мапотера IV, более известного как Том Круз, было непростое детство. Он родился в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, в семье инженера-электрика и учительницы. Первые шаги в актерском мастерстве сделал в 10-летнем возрасте, репетируя в школьном театральном кружке. Будучи неуверенным в себе юношей с кривыми зубами, он проявлял интерес к различным мультипликационным и киноперсонажам, талантливо имитировал их голоса, развлекая маму и своих сестер. Старшеклассником отправился в Цинциннати, штат Огайо, учиться во францисканскую семинарию, которую впоследствии не закончил. В 18-летнем возрасте работал официантом в Нью-Йорке, по вечерам посещая курсы актерского мастерства. Чуть позже Круз переехал в Лос-Анджелес, где и началась его звездная карьера. Первым значимым кинопроектом молодого актера стала драма о курсантах военного училища «Отбой». Затем фильм «Изгои» о борьбе двух подростковых банд, режиссером которой был Фрэнсис Форд Коппола. Вершиной карьеры актера являются хоррор «Интервью с вампиром», боевики «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», драмы «Магнолия», «Ванильное небо», «Последний самурай» и многие другие картины, которых в его послужном списке около полусотни. Самые известные скандалы Круза Инцидент в ковидный период, в котором оказался замешан Том Круз, произошел во время съемок седьмой части «Миссия невыполнима». Актер жестко потребовал соблюдения мер безопасности на площадке и выразил свое недовольство в адрес членов съемочной команды, которые не использовали маски во время общения. Круз резко высказался в сторону двух сотрудников и предупредил остальных, что несоблюдение правил может привести к увольнению. Том Круз открыто признает свою принадлежность к сайентологии. В издании The New Yorker была опубликована статья, где утверждалось, что актер нанимал людей с низким социальным статусом для выполнения работ по покраске мотоциклов и ремонту дома, при этом оплата составляла всего 50 долларов в неделю. Согласно статье, в случае нарушений, в качестве взыскания, эти люди переводились на более тяжкий труд. Озвученные обвинения так и не получили официального подтверждения. Том Круз вступил в брак с Мими Роджерс в 1987 году, но их совместная жизнь закончилась через три года, когда Мими было 33 года. После этого он развелся с Николь Кидман, которой на тот момент тоже исполнилось 33 года. Аналогичная ситуация произошла и с Кэти Холмс — брак с ней также закончился, когда ей было 33. Примечательно, что каждая из его бывших супруг была моложе предыдущей на 11 лет. Эти совпадения породили различные теории: некоторые предполагают, что возраст 33 имеет особое значение, связанное с высшей степенью масонства, в то время как другие считают, что это часть определенного ритуала, который проводит Круз. Свадьбы и разводы Круза Первой женой Круза стала актриса Мими Роджерс, которая и приобщила его к сайентологии. С ней Круз развелся в 1990 году, заключив брак с 23-летней Николь Кидман. Пара стала приемными родителями, удочерив Изабеллу Джейн и усыновив Коннора Энтони. В 2001 году Круз объявил жене о том, что намерен с ней развестись. Позднее в течение трех лет он поддерживал отношения с другой актрисой — Пенелопой Крус. Недолгими были отношения и со следующей актрисой британо-иранского происхождения — Назанин Бониади. В 2005 году Том Круз начал встречаться с актрисой Кэти Холмс, а в 2006 года у пары родилась дочь Сури. В 2012 году Холмс подала на развод. В 2015 году появилась информация, что актер снова готовится жениться — на этот раз на личной ассистентке Эмили Томас, а в 2017 году пресса объявила о романе Тома Круза с коллегой по съемкам фильма «Миссия невыполнима-6» Ванессой Кирби. Роман с россиянкой В 2023 году 61-летнего Тома Круза подозревали в романе с 36-летней россиянкой, дочерью экс-депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова — Эльсиной. Об этом написала газета Daily Mail. По данным СМИ, пару заметили на вечеринке на Гросвенор-сквер. В феврале 2024 года Круз официально объявил об отношениях с Хайровой. Так, пара посетила гала-ужин в поддержку благотворительной организации. Это произошло в пятизвездочном отеле Raffle. Но уже вскоре, по сведения газеты Sun, голливудский актер расстался с Хайровой. Собеседник издания отметил, что отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский актер и продюсер Том Круз, ставший популярным благодаря ролям в многочисленных блокбастерах и драмах, 3 июля отмечает 62-летие. Круз известен преданностью своему делу и выполняет сложные трюки без дублеров. За свою долгую карьеру он получил немало наград, являясь номинантом на премию «Оскар» и обладателем «Золотого глобуса». О самых ярких деталях биографии голливудской знаменитости URA.RU рассказало в сводном материале. У Томаса Круза Мапотера IV, более известного как Том Круз, было непростое детство. Он родился в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк, в семье инженера-электрика и учительницы. Первые шаги в актерском мастерстве сделал в 10-летнем возрасте, репетируя в школьном театральном кружке. Будучи неуверенным в себе юношей с кривыми зубами, он проявлял интерес к различным мультипликационным и киноперсонажам, талантливо имитировал их голоса, развлекая маму и своих сестер. Старшеклассником отправился в Цинциннати, штат Огайо, учиться во францисканскую семинарию, которую впоследствии не закончил. В 18-летнем возрасте работал официантом в Нью-Йорке, по вечерам посещая курсы актерского мастерства. Чуть позже Круз переехал в Лос-Анджелес, где и началась его звездная карьера. Первым значимым кинопроектом молодого актера стала драма о курсантах военного училища «Отбой». Затем фильм «Изгои» о борьбе двух подростковых банд, режиссером которой был Фрэнсис Форд Коппола. Вершиной карьеры актера являются хоррор «Интервью с вампиром», боевики «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», драмы «Магнолия», «Ванильное небо», «Последний самурай» и многие другие картины, которых в его послужном списке около полусотни. Инцидент в ковидный период, в котором оказался замешан Том Круз, произошел во время съемок седьмой части «Миссия невыполнима». Актер жестко потребовал соблюдения мер безопасности на площадке и выразил свое недовольство в адрес членов съемочной команды, которые не использовали маски во время общения. Круз резко высказался в сторону двух сотрудников и предупредил остальных, что несоблюдение правил может привести к увольнению. Том Круз открыто признает свою принадлежность к сайентологии. В издании The New Yorker была опубликована статья, где утверждалось, что актер нанимал людей с низким социальным статусом для выполнения работ по покраске мотоциклов и ремонту дома, при этом оплата составляла всего 50 долларов в неделю. Согласно статье, в случае нарушений, в качестве взыскания, эти люди переводились на более тяжкий труд. Озвученные обвинения так и не получили официального подтверждения. Том Круз вступил в брак с Мими Роджерс в 1987 году, но их совместная жизнь закончилась через три года, когда Мими было 33 года. После этого он развелся с Николь Кидман, которой на тот момент тоже исполнилось 33 года. Аналогичная ситуация произошла и с Кэти Холмс — брак с ней также закончился, когда ей было 33. Примечательно, что каждая из его бывших супруг была моложе предыдущей на 11 лет. Эти совпадения породили различные теории: некоторые предполагают, что возраст 33 имеет особое значение, связанное с высшей степенью масонства, в то время как другие считают, что это часть определенного ритуала, который проводит Круз. Первой женой Круза стала актриса Мими Роджерс, которая и приобщила его к сайентологии. С ней Круз развелся в 1990 году, заключив брак с 23-летней Николь Кидман. Пара стала приемными родителями, удочерив Изабеллу Джейн и усыновив Коннора Энтони. В 2001 году Круз объявил жене о том, что намерен с ней развестись. Позднее в течение трех лет он поддерживал отношения с другой актрисой — Пенелопой Крус. Недолгими были отношения и со следующей актрисой британо-иранского происхождения — Назанин Бониади. В 2005 году Том Круз начал встречаться с актрисой Кэти Холмс, а в 2006 года у пары родилась дочь Сури. В 2012 году Холмс подала на развод. В 2015 году появилась информация, что актер снова готовится жениться — на этот раз на личной ассистентке Эмили Томас, а в 2017 году пресса объявила о романе Тома Круза с коллегой по съемкам фильма «Миссия невыполнима-6» Ванессой Кирби. В 2023 году 61-летнего Тома Круза подозревали в романе с 36-летней россиянкой, дочерью экс-депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова — Эльсиной. Об этом написала газета Daily Mail. По данным СМИ, пару заметили на вечеринке на Гросвенор-сквер. В феврале 2024 года Круз официально объявил об отношениях с Хайровой. Так, пара посетила гала-ужин в поддержку благотворительной организации. Это произошло в пятизвездочном отеле Raffle. Но уже вскоре, по сведения газеты Sun, голливудский актер расстался с Хайровой. Собеседник издания отметил, что отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя».