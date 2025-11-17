Люксовый недострой загорелся в центре Москвы

На месте пожара работают 77 сотрудников МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Соймоновском проезде в центре Москвы загорелся люксовый строящийся жилой комплекс Le Dome. По данным спасательных служб, пожар удалось локализовать, на месте работают сотрудники московского пожарно-спасательного гарнизона.

«В Соймоновском проезде произошло загорание в строящемся пятиэтажном здании <...> пожар локализован. Проводятся работы по полной ликвидации. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в telegram-канале МЧС России.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщает, что горят материалы и строительные леса. На месте работают 77 сотрудников и 22 единицы техники. По данным источника, жилой комплекс по проекту французского архитектора Доминика Эртенберже должны были сдать в первом квартале 2026 года.

Кроме того, из-за возгорания было ограничено движение транспорта в Курсовом переулке — от Соймоновского проезда до 2-го Обыденского переулка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы. Сотрудники ведомства сейчас работают на месте — они обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники и регулируют движение, отводя транспорт на соседние улицы.