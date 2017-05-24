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24 мая 2017
Главные новости Москвы
11:01  24 мая 2017 3

В Москве арестовали бизнесмена, требовавшего деньги с Грефа

Пресс-конференция в ТАСС
Предприниматель требовал от главы Сбербанка 750 млн долларовФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве суд отправил под арест экс-владельца компании «Павловскгранит» Сергея Пойманова, обвиняемого в злоупотреблениях. Ранее мужчина пытался отсудить у Сбербанка и его председателя правления Германа Грефа 750 млн долларов.

Пойманова задержали вечером 22 мая, после чего Пресненский суд Москвы арестовал бизнесмена до 7 июля. Следователи уверены, что злоупотребление полномочиями арестованным привело к тяжким последствиям, пишет РБК.

Так, Пойманов подозревается в размытии доли компании «Павловскгранит-Инвест» в уставном капитале кипрского офшора. Якобы фирма шесть лет назад умышленно потеряла контроль над акциями на 760 млн рублей.

Общая потеря предприятия от действий Пойманова составила 930 млн рублей, после чего в 2012 году фирму признали банкротом. При этом сам бизнесмен уверял, что в 2008 году Сбербанк выдал ему кредит в размере 5,1 млн рублей на покупку им доли партнера. Спустя год компания Пойманова не смогла обслуживать долг, тогда банк предложил рефинансировать его по более низкой ставке, продав 51% предприятия Сбербанку.

Пойманов с предложением не согласился, после чего руководство банка потребовало вернуть оставшийся долг. Затем, по словам арестованного, все права требования задолженности передали в «Сбербанк капитал», продавший доли в «Павловскграните» с молотка.

Бизнесмен в итоге подал иск в суд на Сбербанк, а позже переуступил права американской компании Делавэр PPF Management, а та, в свою очередь, подала иск к финансовой компании на сумму в 750 млн долларов. При этом другая сторона считает, что Пойманов по надуманным основаниям пытается взыскать со Сбербанка огромные деньги, причинив ущерб государству в особо крупном размере.

Адвокат арестованного считает, что расследование связано с иском, поданным в американский суд.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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