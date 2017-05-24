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24 мая 2017
Главные новости Москвы
11:23  24 мая 2017 13

Турция ввела новые ограничения на ввоз пшеницы из России

Дубровский и пшеница Челябинск, поле, пшеница, урожай, нива, жнивье, стерня
Турция постепенно отказывается от пшеницы из РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Анкара вновь ужесточила ограничения на импорт российского зерна. Теперь на долю пшеницы из России будет приходиться не более 20-25% от всех выданных лицензий на поставку зерна в режиме внутренней переработки.

При этом пока российский Минсельхоз не получал от Турции официального уведомления о новых ограничениях на импорт зерна, передает телеканал 360.

Отметим, что лицензии на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки разрешают поставлять товар в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта. Без лицензии импортное зерно облагается 130-процентной пошлиной в Турции.

Лев Истомин
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