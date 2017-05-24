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24 мая 2017
Главные новости Москвы
12:10  24 мая 2017 1

Дизайнера с Украины выдали за российского на Неделе моды в Риме. ФОТО

Анастасия Колосова узнала об ошибке, только вернувшись на родинуФОТО: кадр из видео телеканала "ТСН"

Украинский дизайнер Анастасия Колосова хочет подать в суд на организаторов недели моды в Риме, потому что они представили ее коллекцию под российским флагом.

Девушка узнала об ошибке, когда вернулась на Украину и увидела фотографии своего выступления, сообщает Life.ru со ссылкой на канал «ТСН». «Когда я увидела, у меня просто был шок. Я не понимаю, как на мероприятии подобного уровня можно было допустить такую ошибку», — возмущается дизайнер.

Украинка обращалась к организаторам с просьбой извиниться, но услышала отказ. Менеджер, который проводил отбор участников с Украины, тоже не захотел извиняться перед девушкой.

Теперь Анастасия Колосова намерена обратиться в суд, потому что не видит иного решения в сложившейся ситуации.

Семен Гринберг
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