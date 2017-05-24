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14:05  24 мая 2017 0

С выборов в ХМАО снялся известный единоросс

Заседание Думы ХМАО, 25 сентября 2014 , колодич александр
Колодич заверил избирателей, что сам принял такое решениеФото: Евгений Листюк © URA.RU

Бывший депутат Думы ХМАО, предприниматель из Нефтеюганска Александр Колодич, отказался от участия в праймериз «Единой России». Обращение Колодича к избирателям опубликовано на подконтрольном ему ресурсе.

Александр Колодич заявляет, что сам принял решение отказаться от борьбы за мандат в Думе ХМАО. «Предварительное голосование — это хороший шанс для новичков в политике попробовать свои силы, понять для самого себя: сколько людей тебя знают, насколько ты нужен избирателям, хотят ли они тебя видеть своим депутатом. Давайте оставим этот пробный экзамен перспективной молодежи — пусть тренируются. На будущее», — говорится в обращении бывшего регионального депутата.

На момент публикации получить комментарий Александра Колодича не удалось — он не ответил на звонки корреспондента агентства. По данным источников «URA.RU», единоросс мог принять решение после переговоров с окружным правительством и коллегами по партии.

Новость по теме
Пролетевший мимо Думы бизнесмен из Югры вновь заявил об участии в выборах

В 2016 году, напомним, Колодич проиграл выборы в Думу ХМАО кандидату от ЛДПР Игорю Винникову. Во время предвыборной кампании, единоросс столкнулся с активным противодействием со стороны политических кругов, имеющих большое влияние на происходящие в Нефтеюганске процессы и оппозиционно настроенных к региональной власти. В частности, на фоне политической борьбы прокуратура инициировала уголовное дело в отношении руководства ЖЭУ №6, подконтрольного бизнесмену.

28 мая, в воскресенье, в ХМАО пройдут праймериз «Единой России», где определятся кандидаты от партии власти, которые примут участие в довыборах в Думу Югры. В списке претендентов по Нефтеюганскому округу, с которого снялся Колодич, остались Александр Зеленский (согласованный правительством кандидат), Семен Михайлов и Салават Ниязов. По Сургутскому одномандатному округу за депутатское место поборются Ирина Урванцева, Никита Никешин и Салават Ниязов.

Антон Степыгин
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