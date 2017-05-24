13:25 24 мая 2017 3

ОМОН приехал к таун-хаусу Алексея Севастьянова вместе с телевизионщиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский экс-омбудсмен будет Алексей Севастьянов будет обжаловать законность только что завершившегося обыска у него дома, а также видеосъемку его и соседей. Следственные действия проводились лишь для красивой телекартинки, предположил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» бывший омбудсмен, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями.

«Утром, в 08.15, вышел с детьми, чтобы отвезти их в школу. Налетели следователи и ОМОН вместе со съемочной бригадой. Ждали, пока мы выйдем, хотя могли бы просто позвонить в дверь. Перевернули весь дом. Я дал подписку о неразглашении. Поэтому могу лишь сказать, что ничего ценного для следствия не изъяли. Если бы следователь попросил предоставить то, что изъяли, я бы сам с удовольствием привез. А так выглядит все как пиар-акция. Каким-то случайным образом вместе с ними оказалась телевизионная бригада. Периодически красовались перед камерами. Так что телекартинка вышла отменная», — говорит Алексей Севастьянов.

Больше всего экс-омбудсмен переживает, что силовики напугали детей. Его супруга отвезла их в школу. Севастьянов считает незаконным обыск, видеосъемку его как частного лица и соседей. Он намерен подать соответствующие жалобы.

«Мы обжаловали два решения следователя — о продлении срока следствия и по невыдаче документов. До этого суд встал на мою сторону, отказавшись избирать меру пресечения в виде подписки о невыезде, потому что я не собираюсь скрываться. Видимо, в ответ СКР решил провести силовую акцию, чтобы дискредитировать меня. Я считаю себя невиновным и буду это доказывать», — добавил Севастьянов.

1/6 Вадим Ахметов © URA.RU

Обыск в доме экс-омбудсмена проводился в рамках уголовного дела, возбужденного по по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, Севастьянов незаконно заключил контракты на 5 млн рублей на размещение агитации о партии «Родина», чье региональное отделение возглавлял, поскольку на счетах организации не было денег. Экс-омбудсмен утверждает, что действовал в рамках полномочий, а агитация была за «Родину».

Инкриминируемые события происходили перед прошлогодними осенними выборами в Госдуму. Алексей Севастьянов только в апреле 2016 года возглавил региональное отделение «Родины» и начал агитационную кампанию. Но в июле партия отказалась выдвигать его кандидатом. Тогда Севастьянов перешел в «Яблоко», от которой стал баллотироваться в Металлургическом округе. В «Родине» заявили, что не собираются оплачивать заказанную им агитацию, и обратились в правоохранительные органы.