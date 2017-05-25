22:28 24 мая 2017 2

Михаил Прохоров надеется, что после прождажи РБК сможет успешно избавиться и от других российских активов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава государства Владимир Путин в ближайшее время может провести встречу с предпринимателем Михаилом Прохоровым, на которой будет обсуждаться продажа медиахолдинга РБК. Кроме того, президент и предприниматель могут обсудить вопросы о перспективах других активов Прохорова.

Информацию о встрече Путина и Прохорова на условиях анонимности подтвердили федеральные чиновники телеканалу «Дождь». Телеканал отмечает, что это будет их первая встреча с того момента, как у бизнесмена возникли проблемы в отношениях с Кремлем.

Точная дата встречи пока не определена. Ранее о возможности разговора с бизнесменом заявил сам глава государства на встрече с главными редакторами российских СМИ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и в компании «Онексим», через которую Прохоров контролирует РБК, отказались комментировать возможность встречи.

По мнению источников издания, Прохоров хотел бы получить у президента гарантии того, что после продажи медиабизнеса сможет завершить другие сделки на выгодных условиях. Ранее стало известно о том, что РБК заинтересовался миллионер Григорий Березкин. Он сам подтверждал информацию о переговорах по покупке медиахолдинга.

Газета «Ведомости» отмечает, что Прохоров пытается распродать российские активы уже не первый год. Летом прошлого года он продал свою долю в «Уралкалии», в декабре избавился от деловеперского бизнеса — компании ОПИН, бизнесмен также пытается продать свою долю в «Русале» и уже несколько лет ищет покупателя на «Ренессанс кредит».