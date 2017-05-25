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25 мая 2017
Главные новости 
04:07  25 мая 2017 10

Больше половины россиян одобрили приговор Руслану Соколовскому

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
В том, что Соколовского наказывать не стоило, уверены только 8% россиянФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Больше половины россиян, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают вынесенный блогеру Руслану Соколовскому приговор справедливым. В том, что «ловцу покемонов» назначили слишком мягкое наказание, уверены 16% россиян.

Еще большее число опрошенных — 78% — уверены, что Соколовского наказать было необходимо. Против какого бы то ни было наказания скандальному блогеру выступили только 8% россиян, сообщает газета «Известия».

Таким образом, считают эксперты ВЦИОМ, общество не готово снисходительно относиться к поступкам, подобным тому, что совершил «ловец покемонов», Реакция общества на нарушение установленных правил поведения в дальнейшем будет только ужесточаться, говорят специалисты.

Напомним, Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. Проверка в отношении Соколовского выявила и другие факты нарушения блогером российского законодательства. В соответствии с вынесенным по трем статьям УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», «незаконное приобретение и использования специальных устройств для негласного получения информации») приговором Соколовскому в течение 3,5 года запрещено менять место жительства и посещать массовые мероприятия.

Евгений Александров
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