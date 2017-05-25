«Да дураки!» Путин отреагировал на обыски у Серебренникова

04:50 25 мая 2017 25

Президенту передали письмо в поддержку Кирилла Серебренникова Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин отреагировал на обыски в московском «Гоголь-центре» и у худрука театра Кирилла Серебренникова. «Да дураки!» — так он охарактеризовал ситуацию в разговоре с актером Евгением Мироновым.

Как пишет «Коммерсант», беседа между Мироновым и Путиным случилась после церемонии вручения государственных наград в Кремле. Художественный руководитель «Театра наций» был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После получения награды Миронов передал президенту письмо от деятелей искусства в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Уже после окончания церемонии разговор между актером и президентом продолжился. При этом, как отмечает издание, Миронов говорил «жарко и даже громко».

Владимир Путин отметил, что узнал об обысках «вчера» (то есть в день их проведения), а на вопрос, зачем это делать, неожиданно ответил: «Да дураки!»

Как напоминает «Газета.ру», обыски в театре «Гоголь-центр» и по месту жительства Кирилла Серебренникова прошли 23 мая в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. В преступлении подозреваются бывший гендиректор и бывший главбух организации «Седьмая студия», созданной Серебренниковым. Они были задержаны. Сам режиссер был допрошен следователями в СК в качестве свидетеля и отпущен. Позже стало известно, что дома у Серебренникова нашли гашиш.