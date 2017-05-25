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25 мая 2017
Главные новости Москвы
05:27  25 мая 2017 0

В Манчестере нашли взрывчатку для будущих терактов

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Правоохранительные органы Британии заявили о существовании террористической сети в МанчестереФото: depositphotos.com © URA.RU
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В Британии произошел теракт на "Манчестер-Арене"
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В Манчестере в ходе антитеррористической операции полиция обнаружила взрывчатку. По мнению спецслужб, взрывчатые вещества могли быть использованы для терактов в будущем.

Одно из найденных взрывных устройств было полностью готово к использованию. Самодельную бомбу уничтожили с помощью контролируемого подрыва, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В настоящий момент в рамках расследования теракта на стадионе «Манчестер Арена» арестовано семь человек — шестеро мужчин и женщина, сообщает «Газета.ру». Источники газеты The Independent в правоохранительных органах заявляют, что в городе существовала террористическая сеть, которая готовила новые атаки.

Наталья Володина
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