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25 мая 2017
24 мая 2017
23 мая 2017
15:12  25 мая 2017 6

Ямал наводнили мигранты. Губернатор Кобылкин доложил обстановку полпреду и замглавы администрации президента

Визит Игоря Шувалова на Центральный стадион. Екатеринбург, строители, трудовые мигранты
Дмитрий Кобылкин считает, что мигранты не усложняют межнациональную обстановку на ЯмалеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин отчитался о межнациональной гармонии на Ямале. В четверг, 25 мая, он прочел доклад на заседании с руководителем администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым и полпредом УрФО Игорем Холманских, которое проходит в Кургане. Ямальский глава представил результаты работы по адаптации и интеграции мигрантов.

«В этом году на Ямале отмечается увеличение числа прибывших мигрантов: в первом квартале приток составил почти 23 тыс. иностранцев, что на 17,4 процентов больше показателя прошлого года. Также в регион по госпрограмме оказания содействия добровольному переселению соотечественников прибыло более полутора тысяч человек», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В докладе губернатор Ямала также сообщил, что в регионе высокий уровень толерантности со стороны местного населения к приезжим. Социология проблем в этой сфере не выявила.

Вместе с Дмитрием Кобылкиным в Курган прибыли вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, главы Салехарда, Ноябрьска и Губкинского (Иван Кононенко, Алексей Романов и Сергей Бурдыгин), представители ямальских общественных организаций.

Юлия Фролова
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