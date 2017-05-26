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26 мая 2017
25 мая 2017
23:40  25 мая 2017 3

Путин наградил уральского олигарха орденом за дружбу с Казахстаном

Путин наградил АлтушкинаФото: РМК

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина орденом Дружбы.

«Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны и будут служить нашему обществу ещё многие-многие годы, десятилетия. Люди вашего склада остро чувствуют ход времени и нередко опережают его, увлекая за собой других. Именно так получает путевку в жизнь все новое, передовое, обретается слава первопроходцев», — сказал Путин об Алтушкине.

Высокая награда вручена олигарху за укрепление дружбы между Россией и Казахстаном. Церемония награждения прошла 24 мая в Кремле, уточняет информагентство Nation News.

Данил Бардин
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