23:40 25 мая 2017 3

Путин наградил Алтушкина Фото: РМК

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина орденом Дружбы.

«Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны и будут служить нашему обществу ещё многие-многие годы, десятилетия. Люди вашего склада остро чувствуют ход времени и нередко опережают его, увлекая за собой других. Именно так получает путевку в жизнь все новое, передовое, обретается слава первопроходцев», — сказал Путин об Алтушкине.

Высокая награда вручена олигарху за укрепление дружбы между Россией и Казахстаном. Церемония награждения прошла 24 мая в Кремле, уточняет информагентство Nation News.