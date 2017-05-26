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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
00:29  26 мая 2017 0

Россиянам рекомендовали не ездить в Британию

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
В Великобритании сохраняется опасность новых терактовФото: depositphotos.com © URA.RU
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В Британии произошел теракт на "Манчестер-Арене"
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Россиянам настоятельно рекомендуют отложить поездки в Великобританию, пока в стране не будет снижен уровень террористической угрозы, за исключением случаев, связанных с «крайней личной или служебной необходимостью». Об этом заявляет посольство России в Лондоне.

За последние три месяца в стране резко активизировались террористы, что связывают с ростом влияния исламского радикализма на национальные диаспоры. О крайне серьезном положении дел свидетельствует и привлечение военных к охране ключевых объектов инфраструктуры британских мегаполисов, отмечает ТАСС.

Посольство просит тех россиян, кто в настоящее время находится в Британии, проявлять «крайнюю осторожность и осмотрительность» и избегать мест массового скопления людей.

Как напоминает Lenta.Ru, со вторника, 23 мая, уровень террористической угрозы в стране повышен до наивысшего — критического. На такой шаг власти Соединенного Королевства пошли после взрыва на стадионе «Манчестер-Арена», в результате которого погибли 22 человека и около 120 получили ранения. Исполнителем теракта назвал 22-летний выходец из Ливии Салман Абеди.

По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, новые теракты на территории страны неизбежны.

Наталья Володина
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