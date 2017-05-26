04:12 26 мая 2017 0

Избитый блогер, систематически оскорблявший мексиканцев, останется инвалидом Фото: Pixabay.com

Чтобы сфотографироваться в больничной палате, где проходит лечение избитый на прошлой неделе россиянин Алексей Макеев, месиканец Родриго Кастильо выдал себя за представителя прокуратуры штата Кинтана-Роо. Работники больницы утверждают, что Кастилью предъявил документы, дающие ему полномочия представителя власти.

Как сообщает телеканал 360, в настоящее время правоохранительные органы собирают доказательства степени ответственности за произошедшее всех участников инцидента.

Выложенную в Инстаграм фотографию Кастильо сопроводил подписью: «Теперь он будет нас уважать, в противном случае его ждет очередная взбучка», пишет «Федеральное агентство новостей».

Скандальное селфи продемонстрировал мексиканский канал El Universal‏ Фото: Twitter / El Universal

Как сообщалось ранее, россиянин Алексей Макеев был жестоко избит 19 мая. Мексиканцы собирались линчевать видеоблогера, постоянно высмеивавшего и оскорблявшего местное население. Во время стычки Макеев нанес одному из нападавших, 19-летнему молодому человеку, ножевое ранение, от которого тот скончался. По информации СМИ, сам Макеев пришёл в себя, однако прогнозы врачей малоутешительные — пострадавший останется инвалидом.