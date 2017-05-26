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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
04:12  26 мая 2017 0

Мексиканец сделал селфи на фоне избитого российского блогера

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, врачи, операция, хирург, медицина
Избитый блогер, систематически оскорблявший мексиканцев, останется инвалидомФото: Pixabay.com

Чтобы сфотографироваться в больничной палате, где проходит лечение избитый на прошлой неделе россиянин Алексей Макеев, месиканец Родриго Кастильо выдал себя за представителя прокуратуры штата Кинтана-Роо. Работники больницы утверждают, что Кастилью предъявил документы, дающие ему полномочия представителя власти.

Как сообщает телеканал 360, в настоящее время правоохранительные органы собирают доказательства степени ответственности за произошедшее всех участников инцидента.

Выложенную в Инстаграм фотографию Кастильо сопроводил подписью: «Теперь он будет нас уважать, в противном случае его ждет очередная взбучка», пишет «Федеральное агентство новостей».

https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/867808759317491712/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2F360tv.ru%2Fnews%2Fmeksikanec-prokralsya-v-palatu-makeeva-113267%2F
Скандальное селфи продемонстрировал мексиканский канал El Universal‏
Фото: Twitter / El Universal

Как сообщалось ранее, россиянин Алексей Макеев был жестоко избит 19 мая. Мексиканцы собирались линчевать видеоблогера, постоянно высмеивавшего и оскорблявшего местное население. Во время стычки Макеев нанес одному из нападавших, 19-летнему молодому человеку, ножевое ранение, от которого тот скончался. По информации СМИ, сам Макеев пришёл в себя, однако прогнозы врачей малоутешительные — пострадавший останется инвалидом.

Евгений Александров
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