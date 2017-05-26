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26 мая 2017
05:10  26 мая 2017 3

Рост цен на минимальный набор продуктов в три с лишним раза обогнал инфляцию

Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, продукты, еда, магазин, продуктовая тележка
Стоимость продуктовой корзины в среднем по России составила 3872,5 рубляФото: Илья Московец © URA.RU

Согласно данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов с начала года увеличилась на 5%. Рост цен на продуктовую корзину в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь—апрель составила 1,5%.

Главной причиной такого подорожания стал рост цен на овощи: с начала года их стоимость увеличилась от 21 до 49%. Это обусловлено тем, что запасы отечественных овощей закончились, а импортная продукция закупается за доллары, рассказал «Известиям» исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков. Также стоит учесть повышение транспортных расходов.

Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в среднем по России в конце апреля 2017 года составила 3872,5 рубля. Москва и Санкт-Петербург оказались в лидерах — здесь продукты поднялись в цене до 4710 рублей и 4707,3 рубля соответственно.

Как отмечает издание, в минимальный набор продуктов входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйцо, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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