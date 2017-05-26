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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
05:49  26 мая 2017 0

Космический зонд Juno записал «музыку» Юпитера. АУДИО

NASA получило уникальные снимки Юпитера и запись его "голоса"Фото: Pixabay

Космический зонд Juno передал на Землю фотографии колец Юпитера и звуки, которые возникают при взаимодействии магнитного поля планеты и солнечного ветра.

Как рассказали представители NASA, снимки Juno — это первые фотографии колец Юпитера изнутри. На снимках видны две яркие точки — звезды Бетельгейзе и Беллатрикс в созвездии Ориона.

«Эта фотография является яркой демонстрацией глубин космоса — кольца удалены от нас на ней всего на 40 тысяч километров, а звезды — на сотни световых лет», — рассказала Хайди Бекер из лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (США).

Как отмечает РИА «Новости», о существовании колец Юпитера ученые узнали сравнительно недавно — их открыл в 1979 году зонд «Вояджер-1». Первые фотографии колец планеты-гиганта были получены зондом «Галилео» в 1990 году, однако снимков колец на фоне звезд астрономам еще не удавалось получить.

Запись «музыки» была получена при помощи детектора плазмы в ходе наблюдений за взаимодействием магнитного поля планеты с частицами солнечного ветра. Эта запись будет опубликованы в каталоге Apple Music, сообщает телеканал 360.

Зонд Juno добирался до Юпитер пять лет — с августа 2011 года. В начале июля 2016-го сблизился с планетой и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые научные данные с зонда были получены в конце августа прошлого года.

Наталья Володина
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