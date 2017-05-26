{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
10:23  26 мая 2017 1

Экс-фотограф Обамы поиздевался над Трампом, оттолкнувшим премьера Черногории. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дональд Трамп вызвал недовольство у бывших сотрудников Барака ОбамыФото: depositphotos.com © URA.RU

Фотограф экс-президента США Барака Обамы Питер Соуз прокомментировал неприятный инцидент на саммите НАТО, где во время фотографирования американский лидер Дональд Трамп оттолкнул премьера Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду.

В Instagram Соуз выложил снимок пятилетней давности, на котором Барак Обама стоит в окружении европейских лидеров. «Смех на саммите НАТО в 2012 году. Обошлось без толкотни», — написал фотограф экс-президента США.

В соцсетях бесцеремонность Дональда Трампа вызвала большое недовольство. Причем его выражали не только европейцы, но и граждане США, посчитав поведение своего президента недопустимым, пишет портал Life.ru.

Однако премьер Черногории решил не придавать большего значения этому инциденту, заявив, что для президента США «естественно быть в первом ряду».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров