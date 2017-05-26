{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,07
Динамика за 2 недели
Евро 63,01
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
10:31  26 мая 2017 1

В Сети предлагают рубиновый Vertu за 360 тыс. долларов. ФОТО

Кто они, покупатели золотых унитазов и рубиновых смартфонов?ФОТО: Luxurylaunches.com

Компания Vertu объединилась с французским брендом Boucheron для создания новой лимитированной коллекции смартфонов.

VIP будут доступны восемь моделей элитного гаджета. Цена каждого из них равняется 360 тысячам долларов. Корпус телефона обвит рубиновой змеей, глаза которой сверкают изумрудами, сообщает телеканал 360. Решившимся на покупку телефон доставят вертолетом.

1/2
ФОТО: Luxurylaunches.com

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров