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26 мая 2017
11:21  26 мая 2017 4

Режиссер Учитель после визита полиции призвал Госдуму присмирить Поклонскую

Алексей Учитель устал от проверок, инициированных Натальей ПоклонскойФото: Википедия

Режиссер Алексей Учитель считает возмутительным поведение депутата Госдумы Натальи Поклонкой, которая инициирует проверку за проверкой его киностудии. Он призвал руководителей парламента вмешаться в ситуацию.

«Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему? Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию», — цитирует слова Учителя телеканал «Дождь».

Режиссер отметил, что в течение месяца на киностудии проходила проверка государственного казначейства, которая не выявила ни одного нарушения. Учитель подчеркнул, что инициирована она была тоже Поклонской.

Накануне, 25 мая, в кинокомпанию Учителя пришел представитель полиции Санкт-Петербурга и потребовал представить налоговые документы. Проверка киностудии режиссера Алексея Учителя является необходимой формальностью, так как МВД обязано реагировать на депутатский запрос, писал телеканал 360.

По словам адвоката режиссера, Константина Добрынина, жалобу Учителя на Поклонскую комиссия по этике Госдумы рассматривает уже почти месяц. «Может быть, эта жалоба потерялась в недрах Госдумы, но в таком случае мы готовы отправить еще одну — лично председателю Госдумы», — отметил защитник режиссера.

Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить новый фильм Учителя «Матильда». Она заявляет, что фильм, который выйдет на экраны только осенью 2017 года, оскорбит чувства верующих, так как канонизированный император Николай II изображен в картине «нравственно растленным человеком», напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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