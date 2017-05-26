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26 мая 2017
11:38  26 мая 2017 3

Мигрантов заставят сдавать на водительские права в России

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, колесо автомобиля, дтп, авария, разбитая машина
Треть ДТП на российских дорогах совершают мигрантыФото: pixabay.com

Водителей-мигрантов обяжут сдавать экзамены, чтобы получить право управления автомобилем в России. В Госдуму поступило обращение от представителей автошкол и профсоюза таксистов с просьбой не давать отсрочек в получении российских прав иностранцам, работающим в России водителями.

Как уточняет RT, закон о получении водительских удостоверений мигрантами должен вступить в силу с 1 июня 2017 года, но в парламенте планировали отложить инициативу на год. Как рассказал председатель некоммерческого партнерства «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев, он и его коллеги выступают категорически против очередной отсрочки. По его словам, в России виновниками около 30% всех ДТП становятся водители-иностранцы. При этом на долю начинающих водителей приходится всего 8,5% от общего числа аварий.

Эксперты подчеркнули, что водители-мигранты в последнее время активно приходили записываться в автошколы. Но когда узнали о планах депутатов ввести отсрочку, учиться так и не пошли.

К обращению «Гильдии автошкол» присоединится межрегиональный профсоюз «Таксист». «Половина таких водителей просто купила у себя на родине права и приехала в Россию работать. Многие из них даже русским языком не особенно владеют. Конечно, половина водителей-мигрантов не сможет сдать у нас на права хотя бы по причине незнания языка», — отметили представители организации.

За 2016 год водители-иностранцы, а также лица без гражданства нарушили ПДД 1,67 млн раз — на 4,5% больше, чем в 2015 году. статистику ГИБДД приводит «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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