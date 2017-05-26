12:50 26 мая 2017 1

Можно ли хранить их на комьпютере и показывать друзьям? Большой вопрос... Фото: со страницы Руслана Соколовского во "ВКонтакте"

Ролики Руслана Соколовского, в которых суд усмотрел признаки экстремизма и оскорбление чувств верующих, фигурировавшие в уголовном деле блогера, исчезли с его канала на YouTube.

Недоступными стали девять роликов: «В космос летал, чеченцев не видел», «Письма ненависти — феминистке», «Письма ненависти — верующие», «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, ты…», «Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?» и «Идеальный православный брак?», а также самый знаменитый ролик блогера — «Ловим покемонов в церкви».

Как пояснил «URA.RU» близкий знакомый блогера, Руслан сам удалил эти видео, выполнив тем самым решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, который две недели назад вынес приговор по его делу. Парень не стал дожидаться вступления приговора в законную силу (это произойдет после рассмотрения дела в апелляционной инстанции) и выполнил решение суда заранее. «В этой части приговор суда мы и не оспариваем», — пояснил агентству адвокат блогера Алексей Бушмаков, подавший 22 мая апелляционную жалобу на приговор.

При желании ролики Соколовского, признанные судом преступными, по-прежнему можно найти в интернете, однако те, кто их выкладывают, очень сильно рискуют. «Все те, кто когда-то сделал репост этого видео, могут быть привлечены к уголовной ответственности, — заметил адвокат Бушмаков. — Высказывания, которые звучат в этих роликах, признаны экстремистскими. Уже бывало, когда люди делали репост такого видео или выкладывали его у себя на страницах, потом оно признавалось экстремистским (даже если не входит в список экстремистских материалов), и этих людей осуждали. Так работает наше правосудие! Таких историй масса».

Адвокат уточняет, что хранить на носителе ролики Соколовского, указанные в приговоре, не запрещено — нельзя выкладывать их в публичный доступ или публиковать в СМИ. Мало того, в принципе они могут быть даже переопубликованы, но в отредактированном варианте. «Экстремистскими признаны не ролики целиком, а отдельные высказывания, — поясняет Алексей Бушмаков. — Вы можете вырезать или запикать те фразы, которые вменяются ему по судебному решению. К видеоряду там нет никаких претензий — только к отдельным высказываниям».

Руслан Соколовский прославился видеороликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, после чего силовики провели проверку аккаунта молодого человека на Youtube и завели на Соколовского уголовное дело. Блогер обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно — в течение этого срока он не сможет менять место жительства и посещать массовые мероприятия.