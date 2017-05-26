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Главные новости Курганской области
12:55  26 мая 2017 1

«Мы не пустим их за ворота». В Кургане развивается скандал из-за проверки завода пенсионным фондом

Круглый стол ОНФ Курган, курганприбор
Проверяющих могут остановить на проходной заводаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На заводе «Курганприбор» оскорблены высказываниями руководителей регионального пенсионного фонда и готовы перекрыть доступ проверяющим на территорию завода. «Мы просто не пустим их в понедельник за ворота», — прокомментировал источник на предприятии, который не захотел афишировать свое имя.

Скандал разгорелся после интервью генерального директора завода АО «НПО „Курганприбор“» Федора Колосовникова, в котором он обвинил руководителя областного фонда Александра Сапожникова в том, что тот прислал проверяющих в отместку за то, что председатель совета директоров завода Сергей Муратов поддержал его соперника генерала Владимира Левитского на выборах в областную Думу. В официальном ответе пенсионного фонда, размещенном на «URA.RU» утверждалось, что проверка на заводе плановая. При этом в комментарии, высланном пресс-службой ПФ за подписью начальника управления в Кургане Сергея Чинарева, содержались высказывания, которые работники завода посчитали оскорбительными.

Празднование 75 годовщины АО "НПО "Курганприбор"Курган., муратов сергей
Сергей Муратов поддержал кандидатуру Владимира Левитского
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Голосование за кандидатов, претендующих на место в Курганской областной думе, состоится уже в ближайшие выходные. В праймериз «ЕР» участвуют четыре кандидата, среди которых ректор КСХА Владимир Левитский, руководитель регионального пенсионного фонда Александр Сапожников, начальник управления по Курганской области ООО «Уралкотел» Иван Светличный и пенсионер Валерий Дегтянников.

Татьяна Жаткина
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