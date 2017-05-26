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26 мая 2017
13:21  26 мая 2017 0

«Трижды солгал». Усманов снова ответил Навальному

Усманов Алишер , усманов алишер
Олигарх обвинил противника в тройной лжиФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Пресс-служба российского миллиардера Алишера Усманова официально ответила на заявление оппозиционера Алексея Навального о том, что бизнесмен не предоставляет документов, чтобы доказать свою позицию.

Представители Усманова заявили, что во втором видеообращении миллиардер привел пример конкретного лживого заявления Навального о том, что предприниматель отбывал в тюрьме срок за изнасилование. Это слово отсутствует в приговоре Военного Трибунала Туркестанского Военного округа суда, а также в определении Военной Коллегии Верховного Суда Республики Узбекистан, пишет РБК.

Именно Верховный суд установил, что в действиях Усманова нет состава преступления. Известно, что ранее будущий миллиардер отсидел шесть из восьми лет по экономическим статьям. В 2000 году он был реабилитирован, а его судимость — аннулирована.

В пресс-службе предпринимателя также указали, что Навальный взял информацию о судимости Усманова в книге экс-посла Британии в Узбекистане Крейга Мюррея. Однако таких данных в этой книге нет.

Таким образом, по словам представителей миллиардера, Навальный солгал трижды: олигарх никогда не сидел за изнасилование, Навальный не читал книгу, о которой говорит, в книге нет о преступлении Усманова ни слова.

Ранее Навальный упрекнул Усманова в отсутствии документов, который он мог бы представить в доказательство своих слов, заявив, что в его расследовании «Он вам не Димон», где указывается на связь российского премьера Дмитрия Медведева с олигархом, есть специальный файл с документами.

Лев Истомин
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