Слухи о потере доверия Кремля к Лаврову, запрет вейпов: о чем Песков рассказал журналистам

Президент России Владимир Путин 7 ноября проведет в Кремле рабочее совещание, посвященное вопросам развития ВС РФ. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на встрече будут обсуждаться отдельные аспекты дальнейшего строительства армии.

В совещании примут участие ключевые лица, отвечающие за безопасность и оборону страны: зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, руководитель ФСБ Александр Бортников и секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Другие главные заявления Пескова — в материале URA.RU.

Слухи о потере доверия Кремля к Лаврову

Пресс-секретарь президента России опроверг информацию о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров будто бы впал в «немилость» у Путина. По словам представителя Кремля, в подобных сообщениях «действительности не соответствует ничего», и Лавров продолжает работать главой МИД.

Поводом для слухов, которые ранее распространило издание The Telegraph, стал телефонный разговор Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио. Публикация утверждала, что из-за возникших разногласий может быть отменена встреча Путина и Трампа в Будапеште. Песков опроверг эти заявления.

Запрет вейпов

В Кремле высказались о потенциальном запрете вейпов (электронных сигарет) в России. Пресс-секретарь президента страны подчеркнул, что эта идея заслуживает внимания и прорабатывается. Песков подчеркнул, что идея запрета вейпов должна обсуждаться с участием экспертов и обсуждаться в парламенте.

Выходной 7 ноября

Представитель Кремля отреагировал на инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, чтобы сделать 7 ноября выходным днем. Ранее в этот день Советский Союз отмечал День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Песков, реагируя на предложение, отметил, что этот праздник потерял свою релевантность.

Доверие между Москвой и Киевом

О взаимном доверии между Россией и Украиной сейчас не приходится говорить, сообщил пресс-секретарь президента. «Отсутствие налицо», — заявил Песков журналистам. По его словам, существует главный фактор, который тормозит процесс урегулирования. Представитель Кремля уточнил, что это «пауза из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования».

Отношение Кремля к баллистическим ракетам КНДР

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты является ее законным правом для обеспечения безопасности. Так Дмитрий Песков отреагировал на запуск ракеты КНДР в сторону Японского моря. «Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей из Корейской Народно-Демократической Республики обеспечивать свою безопасность», — заявил представитель Кремля.

Встеча Путина и Трампа в Венгрии

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос URA.RU о том, допускают ли в Кремле проведение саммита России и США в Венгрии до конца 2025 года, заявил, что этот саммит будет востребован после скрупулезной предварительной работы. Песков отметил, что вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать, и любые прогнозы, скорее всего, будут несостоятельными.

Кремль считает, что на определенном этапе саммит, безусловно, будет востребован обеими сторонами. Однако Песков подчеркнул, что этому саммиту должна предшествовать очень напряженная, скрупулезная экспертная работа.

Срыв сделки «Лукойла»

Дмитрий Песков также заявил, что срыв крупной сделки «Лукойла» по продаже своих зарубежных активов вредит мировому режиму торговли. Представитель Кремля заявил, что это разные измерения и что нарушения в этой области неприемлемы.

