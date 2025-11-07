Российские войска продолжают освобождение ДНР: зачищены Рог, Гнатово, Димитров и Красноармейск
В населенных пунктах Гнатовка и Рог в ДНР группировка «Центр» освободила около 45 зданий
Российские военнослужащие группировки «Центр» продолжают освобождать ДНР от формирований ВСУ. В рамках операций были зачищены десятки зданий, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в Димитрове (украинское название — Мирноград — прим. URA.RU) подразделения группировки войск «Центр» зачистили 24 здания от формирований ВСУ. Подразделения группировки отразили 11 атак противника из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженных боевиков. В результате точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем.
Также российские военные освободили порядка 45 зданий от формирований ВСУ в населенных пунктах Гнатовка и Рог. «Идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, за сутки освобождены 45 зданий», — говорится в сообщении Минобороны.
Сейчас подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске (украинское название Покровск — прим. URA.RU). «В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны», — сообщает ведомство. Всего за неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в населенном пункте Красноармейск и 32 раза прорвать окружение.
В ночь на 7 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 беспилотников над регионами страны. Самолетные дроны противника были уничтожены над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.
