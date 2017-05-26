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26 мая 2017
14:46  26 мая 2017 4

Корона прилагается. Усманову предлагают миллион за рекламу в новом обращении

Съезд РСПП. Москва, усманов алишер
Олигарх может монетизировать новое увлечениеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Компания Burger King обратилась с коммерческим предложением к российскому миллиардеру Алишеру Усманову, который активно дискутирует с оппозиционером Алексеем Навальным, попросив предпринимателя в следующем видеоролике надеть фирменную корону и произнести фразу: «Чикен фри — окурительные куриные палки. Кудах!»

В компании посчитали, что у Усманова есть перспективы на ниве блогинга. В случае, если олигарх согласится, его ждет гонорар в миллион рублей, передает «Говорит Москва».

Олигарх Алишер Усманов записал уже два ролика, в которых обращался к оппозиционеру Алексею Навальному в преддверии судебного процесса. Опрошенные «URA.RU» эксперты высказывали мнение, что Усманов начинает втягиваться в роль блогера.

Представители Усманова также назвали оппозиционера «трижды лгуном» за публикацию непроверенных данных.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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