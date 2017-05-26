{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
15:03  26 мая 2017 7

Создателей групп смерти будут сажать в тюрьму

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , киты, синий кит
Создателей "синих китов" ждет тюрьмаФото: depositphotos.com © URA.RU

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности для создателей и кураторов «групп смерти» в социальных сетях.

За создание подобных сообществ, призывы детей к суициду, а также вовлечение их в смертельно опасные игры законодатель назначил ответственность в виде лишения свободы. Максимальный срок, который могут получить сетевые экстремисты — шесть лет, передает «Национальная служба новостей».

Отмечается, что организаторов преступной деятельности могут помиловать, если они добровольно ее прекратят и помогут раскрыть или пресечь другие подобные преступления.

С 2017 года Роскомнадзор заблокировал более четырех тысяч «групп смерти» и различных сообществ в интернете, содержащих призывы к суициду. Ранее «URA.RU» рассказывало о человеке, который спас пятерых детей от групп смерти

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров