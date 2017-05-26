18:10 26 мая 2017 0

Товарищи предупредили Виктора Норкина о том, что епархия отреагирует на его интервью Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Выпускник Екатеринбургской духовной семинарии Виктор Норкин вынужден носить средства самообороны после выхода интервью с «URA.RU», в котором он рассказал о голубом лобби в церковной системе, налогах в конвертах и уголовниках-семинаристах. После публикации, рассказал Норкин, с ним связался товарищ — действующий служитель церкви — и сообщил, что на интервью последует реакция со стороны епархии.

Посоветовал быть осторожнее Норкину и его соратнику Вадиму Халикову (сотрудник епархии, приходивший на суд по блогеру Соколовскому) также один из священников-настоятелей, отметив, что «атак», скорее, стоит ожидать не со стороны церкви, а от «верующих братков».

«Звонил товарищ из близкого окружения митрополита. Пожурил что я опять „засветился“, сказал, что на это интервью будет реакция епархии. Посоветовал быть осторожным. Кроме того, один из священников-настоятелей говорил с Вадимом [] о том, что нам (ему и мне) стоит остерегаться, потому что даже если и атаки будут, то не по благословению начальства, а, скорее, из среды верующих „братков“ или не совсем здоровых психически людей из церкви», — пояснил агентству Норкин, отметив, что теперь для подстраховки носит с собой газовый баллончик.

С угрозами и такого рода предупреждениями семинарист сталкивается не впервые. После участия в акции «Обними пруд» против строительства храма на набережной Исети и выступления в суде в защиту Руслана Соколовского ему писали в социальных сетях и с угрозами, и с оскорблениями. Последнее сообщение такого содержания ему пришло 19 мая. Некий Николай С. отправил Виктору фотографию, на которой он запечатлен со своим младшим братом, и, угрожая, посоветовал «искать место на кладбище».

Почти такое же письмо пришло и Юлии Федотовой, активистке, которая тоже принимала активное участие во время суда над Соколовским. Правда, написал ей некий Алексей: «На тебя уже объявили охоту! Доскакалась, тварь. Сафари началось».

Как пояснила агентству сама Юлия, пока она решила не рассказывать полиции о произошедшем, поскольку эта угроза — единичный случай. Но если это повторится, она непременно обратится к правоохранителям. Виктор, получивший как минимум несколько угроз в свой адрес, все же написал заявление в прокуратуру [имеется в распоряжении редакции].

В Екатеринбургской епархии от комментариев отказались, хотя первые угрозы в адрес Норкина, по его словам, поступали в том числе от действующего служителя церкви.