19:39 11 мая 2017 0

По мнению Виктора Норкина (справа) и отца Сергия Смирнова (слева), Иисус был среди тех, кто заступался за блогера Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В том, что блогер Руслан Соколовский получил в Верх-Исетском суде Екатеринбурга условный приговор, ему помог Иисус Христос. Об этом в интервью «URA.RU» заявили прогрессивные представители РПЦ, участвовавшие в судебном процессе над блогером в защиту Руслана.

«Это маленькая победа, которую сделал наш народ, все мы вместе, — заявил выпускник духовной семинарии Виктор Норкин. — В том числе православные и миряне, и клирики, и верующие и неверующие».

«Проявилось единство народа, и Христос, видя это действие, сказал бы, что он посреди нас, — добавляет отец Сергий Смирнов, священник из Нижнего Тагила. — Любовью к истине и к свободе людей здесь объединены. Их не разделяет ни пренебрежение друг к другу, ни агрессия. Христос однозначно помог! Больше скажу: я стал немножечко больше христианом, чем был».

По поводу угроз, которые поступали в адрес выпускника духовной семинарии Виктора Норкина от некоторых православных священников (в него грозились запустить «Евангелием» и обещали, что он умоется горькими слезами), Норкин сообщил, что не оставит этого. «Я будут подавать заявление в полицию, — заявил Норкин. — Мне [адвокат] Алексей Бушмаков поможет оформить все это».

Напомним, в Екатеринбурге 11 мая вынесли приговор блогеру Соколовскому, который обвинялся в экстремизме и оскорблении чувств верующих: суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, однако назначил ему условное наказание. «URA.RU» вело подробную ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с этого исторического судебного заседания.