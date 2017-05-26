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26 мая 2017
18:00  26 мая 2017 0

«Уральские авиалинии» наказали за голодных пассажиров

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии
Штраф для "Уральских авиалиний" составил 20 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за ненакормленных пассажиров задержанного рейса «Москва-Барнаул». Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вылет был отложен на шесть часов, однако горячее питание и прохладительные напитки получили только 90 пассажиров из 195.

«В связи с этим транспортным прокурором в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении. Решением заместителя главного государственного санитарного врача по Московской области авиакомпания оштрафована на 20 000 рублей», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Оперативно получить комментарий в офисе перевозчика не удалось — телефон пресс-службы не отвечает.

12 мая самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из аэропорта Кольцово в турецкую Анталью из-за птицы, попавшей в двигатель.

16 мая Украина внесла авиакомпанию «Уральские авиалинии» в свой санкционный список. Перевозчик теперь будет ограничен в полетах над территорией страны в течение одного года.

Сергей Дианов
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