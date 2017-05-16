«Уральским авиалиниям» запретили летать над территорией Украины

18:40 16 мая 2017 0

В "Уральских авиалиниях" не комментируют решение Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина внесла авиакомпанию «Уральские авиалинии» в свой санкционный список. Перевозчик теперь будет ограничен в полетах над территорией страны в течение одного года.

«Вводится ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины сроком на один год», — говорится в документе, подписанном президентом страны Петром Порошенко.

В самой авиакомпании «URA.RU» отказались комментировать ситуацию.

Вместе с «Уральскими авиалиниями» в расширенный список вошли 1228 физических лиц и 468 юридических лиц, включая сенатора Совета Федерации РФ от Курганской области Олега Пантелеева, который скончался 15 сентября 2016 года. Украинская сторона считает, что они причастны к оккупации Крыма и поддержке вооруженных формирований в Донбассе.