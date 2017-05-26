{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
17:56  26 мая 2017 0

Парламент Чечни «плевать хотел» на расследование о геях

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, гейпарад
Парламенту Чечни нет дела до геевФото: Guillaume Paumier/Flickr

Представитель чеченского парламента Делимхан Джамалдинов заявил, что руководитель парламента не намерен обсуждать данные, представленные в докладе правозащитной организации Human Rights Watch о нарушениях прав представителей нетрадиционной ориентации в республике.

«Плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские прикормочные продажные журналисты», — цитирует Джамалдинова «Газета.ру».

Ранее в докладе Human Rights Watch была опубликована информация о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов участвовал в издевательствах над геями в специальных тюрьмах для гомосексуалистов, напоминает «Национальная служба новостей».

Правозащитники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой осудить преследование чеченских геев, а также провести тщательное и независимое расследование ситуации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров