Путин срочно вызвал Медведева, Белоусова и Герасимова на совещание об армии РФ

Президент России Владимир Путин проведет срочное совещание по вопросам дальнейшего развития российской армии. В мероприятии примут участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие официальные лица. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Одно из совещаний, которое у президента Путина состоится [в ближайшее время] — совещание по некоторым вопросам. Оно связано с дальнейшим строительством ВС РФ», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Там будут участвовать Медведев, Белоусов, Герасимов и не только.