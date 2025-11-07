Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Путин срочно вызвал Медведева, Белоусова и Герасимова на совещание об армии РФ

07 ноября 2025 в 15:04
Владимир Путин проведет экстренное совещание о судьбе российской армии

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин проведет срочное совещание по вопросам дальнейшего развития российской армии. В мероприятии примут участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие официальные лица. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Одно из совещаний, которое у президента Путина состоится [в ближайшее время] — совещание по некоторым вопросам. Оно связано с дальнейшим строительством ВС РФ», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Там будут участвовать Медведев, Белоусов, Герасимов и не только. 

На днях также прошло экстренное заседание Совбеза РФ. В ходе него президенту страны поступило предложение испытать российское ядерное оружие.

