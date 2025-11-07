МИД: Россия следит за ядерными испытаниями США
07 ноября 2025 в 15:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия продолжает отслеживать действия США и других стран-обладательниц ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД, Мария Захарова. Профильные ведомства российской стороны наблюдают за испытаниями ядерных вооружений, в том чисел твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал