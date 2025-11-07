Логотип РИА URA.RU
МИД: Россия следит за ядерными испытаниями США

07 ноября 2025 в 15:01
Срочная новость

Россия продолжает отслеживать действия США и других стран-обладательниц ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД, Мария Захарова. Профильные ведомства российской стороны наблюдают за испытаниями ядерных вооружений, в том чисел твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

