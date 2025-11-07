Песков прокомментировал срыв сделки «Лукойла» по зарубежным активам
Песков ответил на вопрос журналистов о срыве сделки «Лукойла»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Срыв крупной сделки «Лукойла» по продаже своих зарубежных активов, в который оказался вовлечен Минфин США, вредит мировому режиму торговли. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это разные измерения. <...> Нарушения в этой области неприемлемы и они вредят общемировому режиму торговли», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
При этом Песокв подчеркнул, что с точки зрения российских властей законные интересы такой компании, как «Лукойл», должны быть соблюдены. В то же время он четко обозначил дистанцию: «С другой стороны, эта тема не совсем касается Кремля».
Ранее швейцарская компания Gunvor отказалась от сделки по покупке зарубежных активов «Лукойла». На фоне этой новости акции российской нефтяной компании резко подешевели на Московской бирже, упав более чем на 4%. По данным источников, решение Gunvor не связано с давлением со стороны США.
