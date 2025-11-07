Песков прокомментировал срыв сделки «Лукойла» по зарубежным активам

Песков ответил на вопрос журналистов о срыве сделки «Лукойла» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Срыв крупной сделки «Лукойла» по продаже своих зарубежных активов, в который оказался вовлечен Минфин США, вредит мировому режиму торговли. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это разные измерения. <...> Нарушения в этой области неприемлемы и они вредят общемировому режиму торговли», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

При этом Песокв подчеркнул, что с точки зрения российских властей законные интересы такой компании, как «Лукойл», должны быть соблюдены. В то же время он четко обозначил дистанцию: «С другой стороны, эта тема не совсем касается Кремля».

