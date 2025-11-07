Песков прокомментировал слухи о потере доверия Кремля к Лаврову
Песков прокомментировал недавние слухи
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг распространившиеся слухи о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров впал в «немилость» у российского лидера Владимира Путина. Поводом для слухов стал разговор Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио.
«Кратко отвечу. В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. Лавров работает министром иностранных дел», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее The Telegraph писал, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится. Причиной, как утверждает издание, стали якобы разногласия, возникшие после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Штатов Марко Рубио. Песков опроверг эти заявления.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.