Песков прокомментировал слухи о потере доверия Кремля к Лаврову

Песков опроверг сообщения о потере доверия к Лаврову
07 ноября 2025 в 14:53
Песков прокомментировал недавние слухи

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг распространившиеся слухи о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров впал в «немилость» у российского лидера Владимира Путина. Поводом для слухов стал разговор Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио.

«Кратко отвечу. В этих сообщениях действительности не соответствует ничего. Лавров работает министром иностранных дел», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее The Telegraph писал, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится. Причиной, как утверждает издание, стали якобы разногласия, возникшие после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Штатов Марко Рубио. Песков опроверг эти заявления.

