19:45 26 мая 2017 1

Хищник ранил несколько человек Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Белой Церкви на Украине во время циркового представления бурый медведь дождался, пока дрессировщик ослабил поводок, после чего накинулся на зрителей в зале.

Хищник атаковал мужчину, который попытался дать отпор зверю, после чего переключился на детей.

В результате атаки пострадали несколько человек, часть из которых получили травмы из-за давки в зрительских рядах, передает телеканал РЕН ТВ.